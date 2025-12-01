نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش بالغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المقال التالي

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويستهدف المركز تقديم خدمات العلاج والتأهيل لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، مجانًا ووفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما وفر المركز نحو 90 فرصة تشغيل لأبناء قرية دمنهور الوحش ومركز زفتى.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن أن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028)، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة مراكز العزيمة التي وصل عددها إلى 11 مركزًا تابعًا للصندوق، بإجمالي 35 مركزًا تابعًا وشريكًا على مستوى 21 محافظة.

وقدمت الوزيرة الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية والدكتور أسامة الأزهري وشركاء العمل الأهلي والكنيسة المصرية على دعمهم المستمر لملف مكافحة الإدمان.

وأشارت الوزيرة إلى التحديات العالمية المتزايدة في ملف المخدرات، مؤكدة أن الدولة المصرية تمضي بقوة في توفير العلاج المجاني والآمن، وتطوير خدمات العلاج الإلزامي لأول مرة لمواجهة الإدمان المرتبط بالمواد الاصطناعية الحديثة.

إطلاق مبادرة "رحلة عزيمة" للأطفال (8–12 سنة)

وخلال الفعالية، دشنت وزيرة التضامن مبادرة وقائية جديدة بعنوان "رحلة عزيمة" لتوعية أطفال القرى الريفية بمخاطر المخدرات، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، ضمن البرنامج الدولي CHAMPS، وبمشاركة الكاتبة سماح أبو بكر عزت. وستُنفذ المبادرة في 1280 قرية من قرى حياة كريمة خلال عام 2026.

تكريم الدكتورة غادة والي

وقامت الدكتورة مايا مرسي بتكريم الدكتورة غادة والي تقديرًا لمسيرتها الدولية ودورها في تأسيس مراكز العزيمة خلال توليها وزارة التضامن الاجتماعي، وإطلاق البرنامج الوقائي الدولي الذي تُعد مصر أول دولة تنفذه عالميًا.

تصريحات الوزراء والمسؤولين

الدكتورة منال عوض أكدت أن مواجهة الإدمان تتطلب تكاملًا بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى خطة للتنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز عزيمة جديدة، خاصة داخل قرى حياة كريمة.

الدكتور أسامة الأزهري أوضح أن افتتاح المركز خطوة مهمة في حماية الشباب، معلنًا إعادة نشر مؤلفات تراثية في تحريم المخدرات وإطلاق إصدار معاصر لمعالجة القضية.

اللواء أشرف الجندي أكد أن المركز يُجسد حلمًا لأهالي الغربية والدلتا، مشيرًا إلى توفير المحافظة للأصول والأراضي والمرافق اللازمة لخروج المشروع بالشكل اللائق.

الدكتور عمرو عثمان استعرض التطوير المستمر لمراكز العزيمة وبرامج التأهيل المهني "العلاج بالعمل" ومبادرة "بإيدينا" لإنتاج أثاث المراكز الجديدة بواسطة المتعافين، مؤكدًا توفير خدمات علاجية شاملة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.



