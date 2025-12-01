نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض “تأثير بيغماليون” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، يومي 12 و13 ديسمبر الافتتاحية الكبرى لمدينة الفنون والثقافة، حيث تحلّ إحدى أشهر فرق الباليه العالمية، فرقة إيفمان للباليه، ضيفة على الحدث لتقديم عرضها العالمي الشهير “تأثير بيغماليون”.

وتشمل الملفات المرفقة معلومات كاملة عن الفرقة والعرض، إلى جانب مقاطع فيديو وصور صالحة للاستخدام.