«التعليم» تعتمد تدريس وحدة الجدارات البيئية بمدارس التعليم الفني لتعزيز مهارات الطلاب|مستند

أحمد جودة - القاهرة - المحافظة على البيئة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خطابا، للمديريات التعليمية، بشأن حرص الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني، على تطوير ورفع كفاءات طلاب التعليم الفني، وتنمية مهاراتهم الفنية والحياتية من خلال مراعاة ممارسة الأنشطة التنموية للمشروعات الأنتاجية التي تحافظ على التكوين الطبيعي للبيئة من الأنشطة السلبية، وتعظيم دور المحافظة على البيئة والنظام البيئي.

وشدد الخطاب أنه تم أدراج وحدة الجدارات البيئية ضمن الخطة الدراسية لطلاب الصف الأول بالمدارس الفنية بنوعياتها ) صناعي - زراعی - تجاری - فندقی ) لتكون مثالًا على التطبيق السليم والتعامل مع البيئات المختلفة والمحافظة عليها.

-إسناد تدريس وحدة الجدارات البيئية إلى المعلمين الذين يرشحهم مدير المدرسة على ان يكون ذلك إستكمالًا لنصابهم القانوني.

-تستمر الدراسة لهذه الوحدة للصف الأول خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي.

-تدرس وحدة الجدارات البيئية كنشاط كما ورد بالخطة الدراسية للصف الأول بجميع النوعيات ( صناعی - زراعی- تجاری - فندقی )

- يتم الاحتفاظ بالأدلة في ملف الإنجاز ضمن الوحدات للبرامج ولايتم رصدها بشيت التقييم