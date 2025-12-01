نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشارك صورة تذكارية مع المشاركين في معرض "إيديكس 2025" الدولي للدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع المشاركين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025"، الذي انطلق صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُعد معرض إيديكس منصة عالمية متخصصة في عرض أحدث تقنيات ومعدات الدفاع والأمن، ويُعقد كل عامين في القاهرة؛ وقد انطلقت الدورة الأولى للمعرض في ديسمبر 2018، في إطار رؤية القيادة السياسية المصرية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم المعارض العالمية للأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية.

رعاية الدولة المصرية للمعرض

ينظم المعرض هذا العام تحت إشراف هيئة التسليح المصرية، بالتعاون والدعم الكامل من وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع.

ويحظى المعرض برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يمنحه ثقلًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي.

ويستقطب الحدث جمهورًا متخصصًا رفيع المستوى، يضم قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين ووفودًا دولية رسمية، إلى جانب خبراء ومحترفي صناعة الدفاع من مختلف أنحاء العالم، لعرض أحدث الابتكارات في المجالات الدفاعية الثلاثة: البرية، البحرية والجوية.

الدورة الرابعة من إيديكس 2025

تستمر فعاليات الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025" على مدار أربعة أيام، من يوم الإثنين 1 ديسمبر وحتى يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ويستضيف الحدث مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية، كما في الدورات السابقة، مشاركة واسعة من الشركات العالمية الكبرى في مجالات الدفاع والأمن، لعرض أحدث الابتكارات العسكرية والتقنيات الدفاعية الحديثة، بالإضافة إلى جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة حول تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.

أهداف المعرض وأهميته

يهدف معرض "إيديكس 2025" إلى عرض أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية في مجالات الأرض والبحر والجو، مع التركيز على توطين التكنولوجيا العسكرية ودعم الإنتاج المحلي بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية.

كما يوفر المعرض منصة للتواصل والتعاون بين الشركات المصرية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات القوات المسلحة والأمنية، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المعرض في دعم صناعة الدفاع على مستوى المنطقة.

تواجد القيادات الدولية والمحلية

يشهد المعرض حضورًا بارزًا من مسؤولين دوليين يمثلون وزارات الدفاع وشركات الدفاع العالمية، إلى جانب القيادات العسكرية المصرية. كما يشارك في المعرض عدد كبير من خبراء الصناعة الدفاعية والباحثين في مجال التكنولوجيا الأمنية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

وتضمن برنامج المعرض هذا العام تنظيم جولات تعريفية وتجريبية للزوار، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة البرية والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.

أهمية الحدث على المستوى الدولي

يمثل معرض "إيديكس 2025" حدثًا محوريًا على الصعيد الدولي، إذ يعكس قدرة مصر على تنظيم فعالية دفاعية عالمية تجذب الشركات الكبرى، وتتيح لها عرض تقنياتها أمام جمهور متخصص ومؤثر.

كما يعزز المعرض فرص التعاون العسكري والتقني بين مصر والدول المشاركة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الدفاع.

ويساهم المعرض أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص للشركات الوطنية للترويج لمنتجاتها، وفتح أسواق جديدة لها، بما يواكب استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الصناعات الدفاعية في تطوير الاقتصاد الوطني.