نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يفتتح معرض إيديكس 2025 الدولي للصناعات الدفاعية.. بث مباشر من قلب الحدث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه أنظار المهتمين بالصناعات الدفاعية والأمنية اليوم نحو افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، الذي تشرف على افتتاحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

ويُعد معرض إيديكس 2025 منصة دولية متخصصة في عرض أحدث الابتكارات الدفاعية والتقنيات العسكرية في المجالات البرية والبحرية والجوية، ويستضيفه مركز مصر للمعارض الدولية كل عامين منذ انطلاق الدورة الأولى في ديسمبر 2018، وفق رؤية القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة أهم معارض الدفاع العالمية.

رؤية المعرض وأهدافه

يهدف المعرض إلى عرض أحدث التقنيات والحلول الدفاعية التي تلبي متطلبات القوات المسلحة المصرية والدولية، ويجمع بين الابتكار المحلي والتكنولوجيا العالمية، بما يدعم استراتيجية مصر في تطوير صناعة الدفاع الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأمنية والعسكرية.

كما يمثل المعرض فرصة للشركات المصرية والعالمية لتقديم نماذج مركبات ومعدات متقدمة، تشمل:

الدفاع البري: الدبابات، المدرعات، أنظمة الرصد والمراقبة.

الدفاع البحري: السفن والزوارق المجهزة بأحدث أنظمة الدفاع والتسليح.

الدفاع الجوي: منظومات الرادار والصواريخ وأنظمة المراقبة الجوية.

ويستقطب الحدث جمهورًا متخصصًا رفيع المستوى، من قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين ووفود رسمية دولية، بالإضافة إلى خبراء ومحترفي الصناعة الدفاعية من جميع أنحاء العالم.

فعاليات الدورة الرابعة للمعرض

تستمر فعاليات إيديكس 2025 لمدة أربعة أيام، من 1 إلى 4 ديسمبر، وتشمل:

جلسات وورش عمل متخصصة في التطورات التقنية الدفاعية.

عروض حية للمعدات العسكرية الحديثة.

لقاءات رسمية بين الوفود المشاركة لمناقشة فرص التعاون والشراكات الدولية.

تقديم نماذج أولية لمشاريع تطوير الأسلحة والمركبات الحديثة من قبل شركات الدفاع المصرية والدولية.

ويُعد المعرض هذا العام منصة لإبراز الإنجازات المصرية في صناعة الدفاع، خاصة أن وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع تشارك بدعم كامل، مما يعكس حرص الدولة على تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز دور مصر في مجال التكنولوجيا العسكرية على المستوى الدولي.

البث المباشر لمتابعة المعرض

يمكن للجمهور متابعة الحدث بث مباشر عبر المنصات الرسمية للمعرض، بما يتيح الاطلاع على افتتاح المعرض والجولات الميدانية للأجنحة المختلفة، والتعرف على أحدث الابتكارات الدفاعية من الداخل:

الموقع الرسمي للمعرض: edex.eg/live

يوتيوب الرسمي للمعرض: youtube.com/@edex2025

صفحات التواصل الاجتماعي: فيسبوك: facebook.com/edex2025

القنوات التلفزيونية الرسمية: التلفزيون المصري، قناة الكأس، قناة العربية الحدث.

ويشمل البث المباشر جولات في جميع أجنحة المعرض، بما في ذلك التقنيات البرية والبحرية والجوية، والمعدات الحديثة للطائرات دون طيار والروبوتات العسكرية، إضافة إلى لقاءات حصرية مع المسؤولين والخبراء المشاركين.

أهمية المعرض على المستوى المحلي والدولي

يعتبر معرض إيديكس 2025 حدثًا استثنائيًا، لأنه لا يقتصر على كونه منصة عرض للتقنيات الدفاعية، بل يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات العسكرية، ويتيح للشركات الأجنبية والمحلية تبادل الخبرات، وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية.

ويتيح المعرض أيضًا فرصًا لتوسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الأمنية والعسكرية.