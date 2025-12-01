نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشاهد أغنية "على طول متجمعين" خلال افتتاح معرض إيديكس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025"، حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تابع أداء أغنية وطنية بعنوان "على طول متجمعين" بمشاركة ثلاثة فنانين، وسط أجواء احتفالية وموسيقية مميزة، ضمن فعاليات المعرض التي تجمع بين التكنولوجيا العسكرية والفن الوطني.

معرض إيديكس 2025.. رؤية مصرية عالمية

يُعد معرض "إيديكس" (EDEX) حدثًا دوليًا متخصصًا في الصناعات الدفاعية والأمنية يُعقد كل عامين في القاهرة، وانطلقت أول دورة للمعرض في ديسمبر 2018، استنادًا إلى رؤية القيادة السياسية المصرية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض الأسلحة العالمية.

ويأتي هذا الحدث هذا العام بمشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية، ويشهد عروضًا لأحدث المعدات والتقنيات الدفاعية في المجالات البرية، البحرية، والجوية.

رعاية رئاسية ودعم مؤسسي

ينظم المعرض هذا العام تحت إشراف هيئة التسليح المصري، وبالتعاون الكامل مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ويحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يعكس الأهمية السياسية والعسكرية للمعرض، ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال الصناعات الدفاعية.

أهداف المعرض والجمهور المستهدف

يهدف "إيديكس 2025" إلى عرض أحدث التقنيات والحلول الدفاعية، واستقطاب جمهور متخصص من قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين ووفود دولية، بالإضافة إلى خبراء وصناع صناعة الدفاع من مختلف أنحاء العالم.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام، من يوم الاثنين 1 ديسمبر وحتى الخميس 4 ديسمبر 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مع التركيز على الابتكار والتطوير في الصناعات الدفاعية.

البث المباشر والتغطية الإعلامية

يُتاح لعشاق صناعة الدفاع ومتابعي فعاليات المعرض متابعة البث المباشر لافتتاحية "إيديكس 2025" عبر القنوات الرسمية للوزارة، مع تغطية موسعة للفعاليات، بما يشمل عروض المعدات العسكرية وأداء الأغاني الوطنية التي تبرز روح الانتماء والهوية الوطنية، مثل أغنية "على طول متجمعين" التي تابعها الرئيس السيسي شخصيًا.