نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن منظومة دفاعية من كوريا الجنوبية خلال إيديكس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والأمنية الدولي "إيديكس 2025"، حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تابع عرض فيلم تسجيلي يقدّم تفاصيل منظومة دفاعية حديثة من جمهورية كوريا الجنوبية، في إطار التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات العسكرية العالمية.

معرض إيديكس 2025.. منصة للتقنيات الدفاعية الحديثة

يُعد معرض "إيديكس" (EDEX) حدثًا دوليًا متخصصًا في الصناعات الدفاعية والأمنية يُعقد كل عامين في القاهرة، وانطلقت أول دورة للمعرض في ديسمبر 2018، وفق رؤية القيادة السياسية المصرية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم.

ويستعرض المعرض هذا العام مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات الدفاعية الحديثة، بمشاركة شركات محلية ودولية رائدة في مجال صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية.

رعاية رئاسية ودعم مؤسسي

ينظم المعرض تحت إشراف هيئة التسليح المصري، وبالتعاون الكامل مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ويحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يعكس الأهمية السياسية والعسكرية للحدث، ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال الصناعات الدفاعية.

أهداف المعرض وجمهوره المتخصص

يهدف معرض "إيديكس 2025" إلى عرض أحدث الحلول الدفاعية في المجالات البرية، البحرية، والجوية، واستقطاب جمهور متخصص يضم قادة عسكريين، ومسؤولين حكوميين، ووفود دولية رسمية، بالإضافة إلى خبراء وصناع صناعة الدفاع من مختلف أنحاء العالم.

كما يوفر المعرض منصة للتبادل المعرفي والتقني بين الشركات العالمية والمحلية، مع التركيز على الابتكار والتطوير في الصناعات الدفاعية.

التقنيات الكورية الجنوبية في العرض التوضيحي

يشمل الفيلم التسجيلي الذي شاهده الرئيس السيسي منظومة دفاعية متكاملة من كوريا الجنوبية، تُظهر أحدث الأسلحة والتقنيات الذكية في مراقبة الحدود والتصدي للتهديدات الجوية والبرية.

ويعد هذا العرض مثالًا على التعاون الدولي في مجال تطوير الصناعة الدفاعية، ويتيح للوفود المشاركة الاطلاع على أحدث الابتكارات التي يمكن تطبيقها في مصر بما يعزز من قدرات القوات المسلحة.

البث المباشر والتغطية الإعلامية

تتيح الجهات المنظمة متابعة فعاليات المعرض والبث المباشر لافتتاحية إيديكس 2025، بما في ذلك عروض المعدات العسكرية والفنون التوضيحية، عبر القنوات الرسمية لوزارة الدفاع، كما يتم تغطية كل الأنشطة والمشاركات الدولية داخل المعرض، بما يبرز التوجه المصري نحو تحديث وتطوير صناعة الدفاع المحلية.