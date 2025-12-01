نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس خلال الافتتاح كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

صورة تذكارية وافتتاح مميز

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع كبار الضيوف قبيل بدء فعاليات المعرض.

واستهلت مراسم الافتتاح بتقديم أغنية بعنوان "على طول متجمعين" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أعقبها عرض مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر (K9A1 EGY)، وفيلم تسجيلي عن المشروع، وآخر عن معرض مصر للصناعات الدفاعية.

كلمة القائد العام للقوات المسلحة وأهمية المعرض

ألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة رحب فيها بالمشاركين مؤكدًا أن المعرض أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات الدفاعية.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من المعرض تأتي في ظل تحولات متسارعة وصراعات دولية معقدة، ما يجعل الاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات ضرورة قصوى.

كما شدد على أن مصر من خلال القيادة الحكيمة للرئيس السيسي تتبنى استراتيجية السلام العادل والشامل، وتعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة بما يدعم الأمن القومي ويعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية.

تعزيز القدرات العسكرية والشراكات الدولية

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن افتتاح المعرض يمثل صورة من صور قوة مصر الحديثة، ويعكس حرص الدولة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التسليح.

كما يعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويتيح فرصة للتعاون عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم.

جولات تفقدية للرئيس داخل المعرض

بعد مراسم الافتتاح، تفقد الرئيس السيسي مركز مصر للمعارض الدولية، وزار جناح جمهورية مصر العربية، واستمع لشرح حول أجنحة إدارة المركبات (مجمع الصناعات الهندسية)، جناح وزارة الإنتاج الحربي، جناح الشركة العربية للبصريات، وجناح الهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد الرئيس جناحي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وأكد في ختام الجولة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الدفاعي مع الدول الصديقة.

الصورة الختامية للمعرض

اختتمت فعاليات الافتتاح بالتقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المشاركين وممثلي كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية، في إشارة واضحة إلى قوة مصر في مجال الصناعات الدفاعية ودورها المحوري على الساحة الإقليمية والدولية.