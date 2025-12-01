نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة بسبب المرحلة الثانية للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظرًا لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعديل موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2025/2026.

وكان من المقرر أن يُعقد التقييم في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، إلا أنه تقرر إقامته في هذه المديريات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، لضمان عدم تداخل العملية التعليمية مع سير الانتخابات وضمان انتظام الطلاب في إجراء التقييمات بشكل سلس وآمن.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تيسير العملية التعليمية والحفاظ على انتظام سير التقييمات المقررة دون التأثير على الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة والتنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية لضمان نجاح تطبيق التقييم.