مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لتنسيق رياض الأطفال 2025/2026

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني للمرحلة الرابعة لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على النتيجة اعتبارًا من اليوم الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ عبر الرابط الرسمي التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/kindergarten

تتمنى المديرية للجميع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح.

 

 

