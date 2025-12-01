نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس غير مستقر اليوم.. الأرصاد تحذر: غطاء سحابي كثيف يحجب الشمس على الصعيد وسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق في مصر، مع انتشار واسع للسحب التي أدت إلى حجب ملحوظ لأشعة الشمس، خاصة في محافظات الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

سيطرة طبقات سحابية كثيفة

أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود غطاء سحابي كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، يغطي مناطق شاسعة من شمال وجنوب الصعيد، وسيناء، وجبال البحر الأحمر. وأوضحت الهيئة أن هذه السحب قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف ومتفرق على بعض المناطق، دون أن يصل إلى مستوى الأمطار الغزيرة.

انتشار السحب على السواحل الشمالية

تشير التوقعات إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة محدودة على مناطق بعينها.

درجات الحرارة وحالة الطقس

أوضحت الهيئة أن الأجواء مازالت مائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، حيث سجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار انخفاض الحرارة في المناطق الجبلية والصحراوية.

نصائح المواطنين

حذرت الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، خاصة للأسر التي تتحرك في ساعات الليل أو الصباح الباكر؛ كما يُنصح بالحذر أثناء التنقل في المناطق التي قد يشملها الرذاذ أو الأمطار الخفيفة.