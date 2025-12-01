نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد تصدره بطولة العالم: إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة القلبية لمنتخب مصر للكاراتيه، سواء منتخب الكبار أو ذوي الهمم، بعد تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر خلال الأيام الماضية.

مصر تتصدر بطولة العالم للكاراتيه

شهدت البطولة أداءً استثنائيًا من بعثة منتخب مصر، التي نجحت في حصد أكبر عدد من الميداليات، ما منحها صدارة الترتيب العام بين جميع الدول المشاركة، في إنجاز يُضاف إلى رصيد الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

تقدير رئاسي للأبطال

وأكد الرئيس السيسي في تهنئته أن ما حققه المنتخب يعكس روح البطولة والإصرار والتميز، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، سواء من أبطال الكبار أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشاد سيادته بحسن تنظيم البطولة واستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، بما يعكس قدرة الدولة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

دعم متواصل للرياضة المصرية

وجدد الرئيس السيسي تأكيده على استمرار دعم الدولة للرياضات الفردية والجماعية، خاصة تلك التي ترفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمثل مصدر فخر للشعب المصري كله.