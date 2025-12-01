نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بإنجازات الرياضيين: “أبناؤنا يثبتون قدرة مصر على صناعة البطولات يومًا بعد يوم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة قلبية لمنتخب مصر للكاراتيه، من الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، عقب تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأشاد الرئيس بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد تأكيدًا جديدًا على تفوق الرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية.

إنجاز السلاح لا يقل قيمة

وأشار الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن إنجاز منتخب الكاراتيه يأتي موازيًا لما حقّقه منتخب مصر للسلاح، الذي توّج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت 20 عامًا في هونج كونج، بعد أداء مشرف يعكس ريادة مصر في الألعاب الفردية وتحقيقها مراكز متقدمة عالميًا.

مصر قادرة على صناعة الإنجازات

وأكد الرئيس أن أبناء مصر الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم قدرة الدولة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين، مستندين إلى عزيمة قوية وإصرار كبير على تحقيق البطولات ورفع اسم الوطن عاليًا. ووجّه الرئيس رسالة دعم قائلًا: "حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن بين الأمم".