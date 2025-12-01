نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد: أن التكنولوجيا الحديثة مفتاح إدارة الموارد في عالم متغير

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات افتتاح الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه المنعقد بالمملكة المغربية، والذي تنظمه الرابطة الدولية لموارد المياه (IWRA) بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء المغربية، تحت عنوان «المياه في عالم متغيّر: الابتكار والتكيّف».





وأكد وزير الري خلال مشاركته أن قطاع المياه حول العالم يواجه تحديات متزايدة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتغيرات المناخية الحادة التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية، سواء من خلال الفيضانات أو موجات الجفاف أو ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحب ذلك من زيادة استهلاك المياه.





وأضاف سويلم أن العالم يشهد طفرة تكنولوجية غير مسبوقة تنعكس على مختلف قطاعات الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الري ضمن مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0”، مع رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات المتقدمة في إدارة المياه.





وتقدم وزير الري بالشكر للمملكة المغربية على حسن تنظيم المؤتمر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، خاصة الدول العربية والإفريقية، لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه.





وأشار إلى أن جلسات الكونجرس تناقش محاور أساسية تشمل إجراءات التكيّف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب الابتكارات الحديثة التي تسهم في دعم خطط الدول لمواجهة هذه التحديات.