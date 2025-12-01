نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشيد بالنجاح الواسع لبرنامج "دولة التلاوة "والتي تجاوز صداها مختلف دول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المؤتمر الصحفي التحضيري للنسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمسجد مصر الكبير، بحضور قيادات وزارة الأوقاف، ولفيف من السادة الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات المتخصصة.



وعلى هامش المؤتمر، افتتح الوزير الدورة العلمية العاشرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بحضور الدكتور عمرو الليثي - رئيس الاتحاد، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء والخبراء الإعلاميين.

ورحّب وزير الأوقاف بالسادة الحضور، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بهذا الحدث العالمي، الذي يُعَدُّ محطة بارزة في مسيرة خدمة القرآن الكريم، ويجسد امتدادًا لمسيرة مصرية أصيلة تنهض بها الوزارة لرعاية حفظة القرآن الكريم والاحتفاء بقارئيه ومعلّميه.

وأشاد الوزير بالنجاح الواسع الذي حققته مبادرة "دولة التلاوة"، والتي تجاوز صداها حدود الوطن إلى مختلف دول العالم، وبدعم من الشركة المتحدة واتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامي، لتصبح مشروعًا ثقافيًا وروحيًا رائدًا، مؤكدًا أن منظومة التلاوة تتكامل عبر مسابقتين متوازيتين: مسابقة "دولة التلاوة" للداخل والمسابقة العالمية للقرآن الكريم للخارج، مشيرًا إلى تكريم المشاركين في ليلة القدر، وشاكرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمسابقة، معربًا عن اعتزازه بالمدرسة المصرية الأصيلة للتلاوة التي أهدت للعالم أعظم المواهب القرآنية، وموجّهًا التحية للأصوات الشابة الواعدة في عالم التلاوة.

وأشار إلى أن افتتاح الدورة العلمية العاشرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي على نحو متزامن مع إطلاق المسابقة العالمية، لتأكيد التكامل بين الثقافة الإعلامية والقرآنية في تعزيز رسالة الإسلام السمحة ونشر القيم الإنسانية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لوزير الأوقاف على دعمه المتواصل لكل المبادرات الإعلامية، مؤكدًا أن تمكين الإعلاميين وتعزيز مهاراتهم أصبح ضرورة حتمية، وأن البرامج التدريبية النوعية تسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتهيئ إعلاميين يواكبون العصر ويخاطبون العقول ويحترمون القيم.



وألقى الدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمشرف العام على المسابقة، كلمة أوضح خلالها أن شعار النسخة الثانية والثلاثين صُمم وفق رؤية جمالية ومعنوية دقيقة، يجمع بين قدسية المكان ورمز الشعار، ويبرز الكرة الأرضية في قلبه رمزا لعالمية رسالة القرآن، مع توظيف بوابة مصر الإسلامية وعلمها المرفرف لتعكس الترحيب العالمي والإتقان في الأداء القرآني. كما أشار إلى اعتماد اللون الأخضر رمزًا للحياة والتجديد، وظهور اسم "مصر" في سياق عالمي ليجسد مكانتها التاريخية في رعاية علوم القرآن.

وفيما يخص المسابقة، أوضح الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، نائب المشرف العام على المسابقة، أن عدد المشاركين بلغ 158 متسابقًا من 72 دولة، بما في ذلك مرشحو الأزهر الشريف، وأن التصفيات التمهيدية أُجريت للمرة الأولى عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 115 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق.

كما بيّن أن هدف المسابقة تعزيز الوعي القرآني وترسيخ الفهم السليم للآيات، مع مواجهة الانحرافات الفكرية وتوضيح المعاني الدقيقة للنصوص القرآنية.

وأشار إلى أن المسابقة تشمل ثمانية فروع رئيسة، بمجموع جوائز ثلاثة عشر مليون جنيه.