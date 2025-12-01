نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة شيقة لاستكشاف عالم النباتات الطبية والزيوت الأساسية خلال يوم العلاج بالنباتات والروائح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت كلية الصيدلة جامعة حلوان – قسم العقاقير تنظيم يوم علمي مميز لطلاب الفرقة الخامسة تحت عنوان Phytotherapy and Aromatherapy Day

يوم العلاج بالنباتات والروائح

حيث عاش الطلاب والزوار تجربة تعليمية ثرية داخل عالم النباتات الطبية والزيوت الأساسية وتطبيقاتها العلاجية الحديثة.

وتضمن اليوم سلسلة من العروض التقديمية والمشروعات التطبيقية التي أعدها الطلاب باستخدام النباتات الطبية، في إطار اهتمام الكلية بتنمية مهارات الطلاب، وتحفيز الابتكار، وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي من خلال أنشطة علمية متخصصة.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة رباب الديب والدكتورة هبة توفيق.



أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تؤكد على دورها المستمر في دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز الإبداع والبحث والمعرفة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تُسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم العملية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويساهم في خدمة المجتمع، وتعد هذه الأنشطة نموذجًا واضحًا لرسالة الجامعة في دعم الابتكار وربط العلم بالتطبيق.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة أن هذا النشاط يعكس المستوى رفيع ظهر به الطلاب في مشاريعهم العلمية والإبداعية، وقد نجح الحدث في خلق بيئة علمية تفاعلية تجمع بين الإبداع والمعرفة، مما يجعل كلية الصيدلة بجامعة حلوان نموذجًا في دمج التعليم الأكاديمي بالتجارب العملية الملهمة.