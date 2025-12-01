نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان.. أسبوع من الحراك الرياضي والإنجازات المتواصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي جامعة حلوان دوره الريادي في دعم المواهب، وتطوير الحركة الرياضية بالجامعة، حيث شهد هذا الأسبوع سلسلة من الإنجازات البارزة والفعاليات المتنوعة التي عكست قدراته التنظيمية وتصاعد مستوى لاعبيه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي.

نجاح كبير في استضافة البطولات:

استضافة بطولة الجامعات للملاكمة

استضاف نادي جامعة حلوان فعاليات بطولة الجامعات المصرية للملاكمة 2025–2026 بمشاركة 41 جامعة ومعهد عالي داخل صالة الملاكمة الرياضية بالنادي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في البنية التحتية القوية للنادي وقدرته التنظيمية المتميزة.

استضافة بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة بمشاركة 1008 لاعب ولاعبة.

في حدث رياضي ضخم يعكس الثقة المتزايدة في إمكانات نادي جامعة حلوان ومنشآته الحديثة، يستضيف النادي بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة، بمشاركة واسعة من 187 هيئة رياضية على مستوى الجمهورية، وبإجمالي 1008 لاعب ولاعبة يتنافسون على ألقاب البطولة.

فقد أشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي: إلى اعتزاز الجامعة بثقة الاتحادات الرياضية في قدرات نادي جامعة حلوان، حيث نسعى دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية التي تخدم طلاب الجامعة وتُبرز مواهبهم”.

وتأتي هذه الاستضافات في إطار الدعم المتواصل لقطاع الرياضة بنادى جامعة حلوان، وتعزيز دور النادي في احتضان الفعاليات الكبرى التي تخدم المواهب الناشئة وتمنحهم فرصة الاحتكاك القوي في بطولات رسمية منظمة وفق أحدث المعايير.

قرارات استراتيجية تعزّز تطور النادي وتوسّع خدماته

شهد الاجتماع الدوري رقم (19) لمجلس إدارة نادي جامعة حلوان مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تدعم التطوير المستمر للمنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب، إلى جانب وضع آليات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة النادي الرياضية والترفيهية.

دعم ذوي الهمم… فريق السلة للكراسي المتحركة ينطلق بقوة!

تماشيًا مع سياسة الدمج وتمكين الأبطال من ذوي الهمم، نفذ النادي الاختبارات الرسمية لاختيار لاعبي فريق كرة السلة للكراسي المتحركة بالتعاون مع الاتحاد المصرى.

حيث أكد الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي: على “أهمية تشكيل فريق قوي قادر على المنافسة باسم جامعة حلوان في البطولات القادمة”.

نتائج مشرّفة لفرق كرة القدم

مواليد 2013 يحققون انتصارًا كبيرًا بخماسية نظيفة

فوز فريق مواليد 2005 على مركز شباب الوايلي (1–0)

فوز فريق مواليد 2011 على عرب غنيم (4–2)

فوز الفريق الأول بثلاثة أهداف دون رد على نادي الدرب الأحمر.

وقد أكد رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي أن هذه القرارات تأتي في إطار خطّة طموحة تهدف إلى تعزيز دور النادي كبيئة متكاملة لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم، وتوفير مساحات إبداعية ورياضية مفتوحة لجميع الطلاب، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار.رياضات مستمرة وبرامج تدريبية مفتوحة للجميع

النادي يواصل استقبال المشاركين ويحدد مواعيد التمارين:

الكونغ فو: السبت والثلاثاء (5–7 م)

ألعاب القوى: السبت – الإثنين – الأربعاء (7–10 م)

فنون القتال المختلطة MMA السبت – الإثنين – الأربعاء (4–8 م).

التايكوندو الثلاثاء - الجمعة (6-8 م).

الملاكمة: السبت – الإثنين – الأربعاء (5:30-7 م).

وذلك تحت إشراف مدربين محترفين وبأسعار مناسبة لتعزيز نشر الرياضة للجميع داخل الجامعة.



منافسات داخلية لاستكشاف الأبطال

اختتم النادي بطولة القوى البدنية بمشاركة 44 لاعبًا، انتهت بتتويج 12 بطلًا بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات متعددة، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري طلابي.