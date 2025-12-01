نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "تنمية الثقة بالنفس" لتعزيز المهارات الشخصية للعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ندوة بعنوان "تنمية الثقة بالنفس" في إطار اهتمام جامعة حلوان بتطوير المهارات الشخصية للعاملين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، أُقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد على أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل العنصر البشري وتزويده بالتدريب المستمر حيث يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول إلى مؤسسة تعليمية وإدارية حديثة قائمة على المعرفة.

وحاضرت في الدورة التدريبية الدكتورة سماح سالم، الأستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية ومدير مركز رصد الدراسة وحل المشكلات، وذلك بهدف تمكين المشاركين من اكتساب مهارات التعامل الإيجابي مع الذات وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.

وأوضحت الدكتورة سماح سالم خلال الندوة أهمية بناء الثقة بالنفس كعنصر أساسي لتحقيق النجاح الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن الوعي الذاتي وفهم نقاط القوة والضعف يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة والتعامل الفعال مع المواقف المختلفة داخل بيئة العمل الجامعي. كما قدمت محاضرتها بأسلوب تفاعلي، تضمنت تمارين عملية ونماذج واقعية لتعزيز قدرات المشاركين على التعبير عن أنفسهم وإدارة الضغوط والتحديات اليومية.

وشهدت الندوة حضورًا متميزًا من العاملين بمختلف الإدارات، الذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى العلمي والعملي المقدم، مؤكدين على الاستفادة الكبيرة من المهارات المكتسبة في تطوير أدائهم المهني والشخصي.

وأكدت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية بما يتماشى مع خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

وقد أُقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة الأستاذ عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر، مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح، الأستاذ عمرو الجندي.