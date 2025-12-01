نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع نادي قضاة جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، مراسم توقيع الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والمستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات الثقافية والخدمية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم برامج توعوية موسعة لطلاب جامعة القاهرة حول مفاهيم دولة القانون، والحقوق والواجبات، وضمانات التقاضي، وعقد محاضرات ولقاءات مفتوحة مع القضاة لشرح القضايا القانونية التي تمس حياة الشباب والمجتمع، فضلا عن تشجيع الأبحاث المشتركة بين أساتذة الجامعة والقضاة في موضوعات العدالة الناجزة، التحول الرقمي في التقاضي، والوعي القانوني لدى الشباب، إضافة إلى تعزيز مشاركة خريجي الجامعة من أعضاء نادي القضاة في الفعاليات الأكاديمية والمجتمعية.

وأكد د.محمد سامي عبد الصادق أن بروتوكول التعاون يعكس التقاء دور الجامعة برسالة القضاء في نشر المعرفة القانونية وبناء الوعي، ويأتي اتساقًا مع توجهات الدولة لتعزيز بناء الإنسان واستثمار الخبرات الوطنية لخدمة المجتمع، فيما أشار المستشار سامح عبد الوهاب أن البروتوكول يستهدف نشر الثقافة القانونية لدى الطلاب وتعريفهم بدور القضاء، وهو بداية لتأسيس تعاون مثمر بين الجامعة والنادي لرفع الوعى لدى الأجيال الجديدة التي ستقود مستقبل مصر.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، أهمية نشر الثقافة القانونية وأهمية تداول المعلومات وتوفيرها من خلال تبادل الزيارات بين منتسبي الجامعة ورجال القضاء، مشيرًا إلي أن التعاون مع جامعة القاهرة سوف يُسهم في تعزيز الثقافة القانونية الحديثة بين منتسبي الجامعة لتعريفهم بالدور المهم الذي يقوم به القضاء.

ويأتي هذا التعاون في إطار للعلاقات الوثيقة التي تربط نادي قضاة جنوب سيناء بجامعة القاهرة، باعتبار أن عددًا كبيرًا من أعضاء النادي من خريجي الجامعة الذين تلقّوا علومهم القانونية في رحابها، وهو ما يجعل هذا البروتوكول تجسيدًا عمليًا لدور روابط الخريجين في دعم الجامعة والمشاركة في بناء وعي الأجيال الجديدة، وترسيخ الصلة المستمرة بين الخريجين ومؤسستهم الأم.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جامعة القاهرة كل من: د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ومن نادي قضاة جنوب سيناء المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، والمستشار عادل الشاذلي رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار خالد ممدوح رئيس محكمة الجنايات، والمستشار هيثم حلمي رئيس محكمة جنايات شبرا، وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين، والتقاط الصور التذكارية.