أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تشارك في مشروع YIELD لتعزيز ريادة الأعمال في التكنولوجيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركتها كشريك رئيسي في مشروع YIELD، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، والذي يهدف إلى دعم المبتكرين الشباب في منطقة اليورو-متوسطية لإطلاق مبادرات ريادية مبتكرة في قطاعات التكنولوجيا العميقة والاقتصاد الأزرق والأخضر والدائري.

ويتيح المشروع للمبتكرين الشباب فرصًا لتلقي التدريب والتوجيه والدعم في تطوير شركاتهم الصغيرة، كما يشجع على التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في مختلف الدول المشاركة.

ويمتد المشروع من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2027، ويشارك فيه شركاء من اليونان، الأردن، إيطاليا، فلسطين، ومصر بقيادة جامعة يوانينا اليونانية، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال ودفع الابتكار المستدام في منطقة البحر المتوسط.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة صفحة المشروع: https://www.interregnextmed.eu/project-page/yield/about/

