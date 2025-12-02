عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة

أحمد جودة - القاهرة - ثبات السعر الرسمي لرغيف الخبز المدعم

أكد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز المدعم مستقر عند 20 قرشًا دون أي زيادة، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار الرسمية المعلنة من الدولة.

التزام المخابز ومعالجة تكاليف الإنتاج

أوضح أن الدولة تقوم بتعويض أي ارتفاع مؤقت في مدخلات الإنتاج مثل السولار والدقيق، لضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن المخابز السياحية تعمل وفق نظام السعر الحر وتقدّم منتجًا مختلفًا حسب طبيعة كل منطقة.

الرقابة على المخابز السياحية والتموينية

أشار إلى أن شعبة المخابز تراقب باستمرار التزام المخابز بالمعايير المحددة للأوزان والأسعار، مع لفت النظر إلى وجود فروق طفيفة قد تنتج عن اختلاف نوعية الخبز وخصائصه في المخابز غير التموينية.

أمان عمل ماكينات صرف الخبز

وحول ماكينات صرف الخبز المدعم، شدّد على أنها تعمل بكفاءة دون مشكلات، وأن أي محاولة للتلاعب يتم اكتشافها فورًا من خلال الرقابة الحكومية، مع استمرار المتابعة على كل المخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.