نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تراجع بنحو 20 جنيه أسعار الذهب اليوم في مصر: تراجع طفيف مع تقلبات السوق العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تراجع بنحو 20 جنيه أسعار الذهب اليوم في مصر: تراجع طفيف مع تقلبات السوق العالمية

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 تذبذبًا واضحًا، في ظل تأثيرات متضاربة بين السوق المحلية والعالميّة. فعلى الرغم من أن الأونصة العالمية لا تزال مرتفعة وهو ما يجعل التوقعات تميل غالبًا نحو صعود المعدن النفيس إلا أن السوق المحلي سجل تراجعًا جزئيًا في بعض العيارات، مما دفع الكثير من المستثمرين والمقبلين على الشراء إلى الترقّب.

أسعار الذهب في مصر – 2 ديسمبر 2025

العيار / الوحدة سعر الجرام / الوحدة (جنيه مصري) عيار 24 ~ 6،480 جنيه عيار 21 ~ 5،650 جنيه (بعد تراجع بنحو 20 جنيه) عيار 18 ~ 4،860 جنيه عيار 14 ~ 3،770 جنيه جنيه ذهب (8 جرام) نحو 45،340 – 45،360 جنيه

ملاحظة: الأسعار لا تشمل عادة «المصنعية والدمغة»، وقد تختلف قليلًا من محل صاغة إلى آخرومن محافظة إلي أخري.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا

1. تحركات الأونصة العالمية

سعر الأونصة العالمية للذهب يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في مصر بالدولار، ثم يتحول إلى الجنيه حسب سعر صرف الدولار. في الآونة الأخيرة ارتفعت الأونصة في الأسواق العالمية، مما دفع البعض لتوقع ارتفاع السعر إذا استقر سعر الصرف في مصر.

2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

يُعتبر سعر الصرف عاملًا حاسمًا في تحديد السعر المحلي. فكلما ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري، تزداد تكلفة استيراد الذهب أو تسعيره محليًا، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر للمستهلك المحلي.

3. طلب المستهلك والمستثمرين

في فترات عدم استقرار اقتصادي أو تضخم، يتجه كثير من الناس إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يرفع الطلب ويرفع السعر. في مقابل ذلك، انخفاض الطلب قد يضغط على السعر.

4. مصنعية الدمغة وتكاليف الصاغة

السعر المعروض لا يشمل المصنعية أو تكلفة صياغة قطعة المجوهرات، فالتكلفة النهائية قد تكون أعلى حسب التصميم والجودة.

كيف تقرأ السوق وتحدد وقت الشراء؟

إذا كنت تفكر في الشراء كاستثمار أو مدخر: المناسب هو متابعة حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، وانتظار فورات انخفاض مؤقت في السوق المحلي.

إن كان الغرض شراء ذهب للمجوهرات أو الاستخدام الشخصي: حاول الشراء إذا لاحظت استقرارًا في سعر الصرف أو انخفاضًا بسيطًا في الجرام لفترة حتى لا تتأثر بـ «المصنعية».

للمشتري والذي يهتم بالقيمة على المدى البعيد: الذهب عيار 24 هو الأنسب لأنه الأكثر قربًا من السعر العالمي، لكن عيار 21 يبقى الأكثر تداولًا وأسهل في إعادة البيع.

ماذا ينتظر السوق في الأيام القادمة؟

يشير بعض الخبراء إلى أن اتجاه الذهب عالميًا لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط خصوصًا مع توقعات تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما قد يدعم ارتفاع الأونصة مرة أخرى.

أما محليًا، فإن سعر الصرف وتوافر الدولار في السوق قد يكون لهما الدور الأكبر في تحريك السعر. إذا استقر الجنيه أمام الدولار وهدأت موجة التضخم، فقد نشهد استقرارًا أو انخفاضًا طفيفًا في سعر الجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تراجعًا بسيطًا في بعض العيارات رغم ارتفاع الأونصة عالميًا.

السعر الحالي يختلف حسب العيار: عيار 24 أعلى قيمة، وعيار 21 الأكثر تداولًا.

الذهب يبقى ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة، لكن توقيت الشراء مهم جدًا.