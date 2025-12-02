نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تكرم الفنان سامح حسين في ندوة "دور الفن في الوعي بالقضايا الاجتماعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت جامعة حلوان الفنان سامح حسين لتكريمه عن أعماله الفنية والإعلامية الأخيرة التي حملت رسائل إيجابية تدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية.

وخلال الندوة، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن تكريم الفنان سامح حسين يأتي تقديرًا لدوره في تقديم محتوى هادف يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة وجهت له دعوة للتعاون في إنتاج فيديوهات توعوية موجهة إلى الطلاب، بهدف تحفيزهم على تحصيل العلم واكتساب المعارف النافعة لوطنهم، إلى جانب غرس قيم الانتماء والوعي الوطني.

وقد لاقت هذه الدعوة استحسان الفنان سامح حسين الذي أكد أهمية الفن كأداة للتأثير الإيجابي في المجتمع، فيما شددت الجامعة على استمرار نهجها في تنظيم فعاليات توعوية تستهدف طلابها، انطلاقًا من مسئوليتها في بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في تطور المجتمع المصري بكافة جوانبه، خاصة وأن الجامعات الحكومية تضم مئات الآلاف من الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية.