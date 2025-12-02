نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة الأهلية تعزز التدريب العملي لطلاب العلاج الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم برنامج العلاج الطبيعي تدريبًا عمليًا متميزًا لطلاب مقرر التشريح داخل معامل كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأم،في إطار التزام جامعة القاهرة الأهلية بتقديم تعليم صحي حديث قائم على الدمج الفعّال بين المعرفة النظرية والخبرة العملية المتقدمة، في خطوة تعكس عمق الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين وحرص الجامعة على توفير أفضل بيئات التعلم لطلابها.

وجاء التدريب ضمن خطة البرنامج للارتقاء بجودة العملية التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعامل المباشر مع العينات التشريحية وفهم البُنى التشريحية الدقيقة بصورة تطبيقية تسهم في تعزيز مهاراتهم العلمية والسريرية. وقد تمّ توظيف أحدث الوسائل التعليمية والعروض التوضيحية داخل قاعات التشريح المتقدمة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميّزين بكلية العلاج الطبيعي.

وشهد التدريب تفاعلًا واسعًا من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالشرح التفصيلي والتجارب العملية، بما يعكس وعيهم بأهمية هذا النوع من التدريب في بناء قاعدة معرفية صلبة تُؤهلهم للانتقال بثقة إلى المستويات التخصصية الأعلى خلال دراستهم.

وتؤكد إدارة جامعة القاهرة الأهلية من خلال هذا التدريب العملي استمرارها في إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، يمتلك مهارات مهنية راسخة وفهمًا دقيقًا للعلوم الأساسية، اتساقًا مع رؤية الدولة للارتقاء بالتعليم الصحي وتطوير كوادر طبية مؤهلة لسوق العمل الحديث.