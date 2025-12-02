نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يعلن ترقية 1674موظفا ومحاميا بالجهاز الإدارى بالجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن ترقية 1668 موظفًا من الجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية ممن أتموا المدة البينية المحددة فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 وفقا للجداول الواردة بكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك في 1/7/2025 مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من هذا التاريخ، إلى جانب ترقية 6 من المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1/7/2025.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية، وأن جامعة القاهرة ماضية في تعزيز بيئة العمل وتحسين فرص التقدم الوظيفي وتوفير برامج التدريب التي تضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات الدولة وسياساتها وخطة الجامعة الاستراتيجية.

وأكد رئيس الجامعة الحرص على مواصلة العمل على تحديث آليات الإدارة، وتوسيع برامج التأهيل وبناء القدرات، بما يضمن جاهزية الجهاز الإداري لمواكبة مشروعات التطوير والتحول الرقمي، وتعزيز قدرة الجامعة على تقديم خدمات عالية الجودة.