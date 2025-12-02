نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة "علوم وفنون الموسيقى" بجامعة حلوان تحقق اعتماد معامل أرسيف ARCIF في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز علمي وبحثي جديد يُضاف إلى رصيد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أعلنت معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية، أرسيف، إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي"، عن اعتماد مجلة "علوم وفنون الموسيقى" الصادرة عن الكلية ضمن قوائمها المرموقة لعام 2025، بعد استيفائها 32 معيارًا عالميًّا للتقييم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الكلية في تطوير البحث العلمي في مجالات الفنون والموسيقى، حيث صنّفت المجلة ضمن الفئة (Q2) – الفئة الوسطى المرتفعة – في التصنيف العربي، محققة المرتبة العاشرة بين 19 مجلة متخصصة في مجال الفنون على مستوى العالم العربي، بما يعكس مكانتها المتقدمة وتميزها بين المجلات العلمية المتخصصة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اعتماد مجلة "علوم وفنون الموسيقى" ضمن معامل أرسيف يعكس اهتمام الجامعة بتطوير مجلاتها العلمية، ودعم حركة البحث الأكاديمي، بما يتماشى مع التوجه نحو تعزيز جودة النشر العلمي والارتقاء بتصنيفاتها الإقليمية والدولية.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد كلية التربية الموسيقية، أن إدراج المجلة ضمن معامل أرسيف يعكس جودة الأبحاث المنشورة بها، مؤكدة حرص الكلية على الارتقاء بمستوى البحث الموسيقي وتقديم محتوى علمي رصين يخدم التخصصات الفنية والإبداعية. وأضافت: "هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق تحرير المجلة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم المتميزة في تعزيز مكانة المجلة محليًّا وإقليميًّا."

ويخضع معامل أرسيف لإشراف مجلس تنسيقي يضم ممثلين لهيئات عربية ودولية مرموقة، ويُعد إدراج مجلة "علوم وفنون الموسيقى" ضمن هذا التصنيف المتقدم خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة جامعة حلوان البحثية، وتشجيع الباحثين في مجالات الفنون والموسيقى على النشر في المجلة، لما تتمتع به من جودة عالية، وتحكيم علمي رفيع، ومعايير نشر متطورة.



#إدارة_الإعلام