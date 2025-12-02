نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس العربية للتصنيع وسفير فرنسا يشهدان توقيع عقدًا لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة وشركة داسو في الصناعات الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد " إيريك شوفالييه " سفير فرنسا بالقاهرة توقيع عقدا جديدا

لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية

في مجال الصناعات الدفاعية وذلك في اطار فعاليات اليوم الثاني لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعي مع شركة داسو الفرنسية العالمية، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وجذب الإستثمارات وزيادة نسب التصنيع المحلي بالإستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة ،وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد تعزيزا لمكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في مجال التصنيع المتطور

وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تعد – حاليا- احدي سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن مجالات التعاون تتم التعاون بقوة في مجالات تصنيع بعض مكونات منتجات داسو وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع التي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس جمال رمضان.

وأضاف اننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا متطورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة داسو الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة ،.

من جانبه، أشاد السيد " إيريك شوفالييه " سفير فرنسا بالقاهرة، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا علي ترحيب جمهورية فرنسا ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع علي الشعبين الصديقين، مشيرا إلى بحث الإستفادة من الإمكانيات الإستثمارية الكبيرة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات فرنسا إلي الدول العربية والأفريقية ، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أشادت السيدة "آن ليز دالوت "المدير العام لشركة داسو الفرنسية في مصر، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ، مؤكدة علي أهمية دعم سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات،، مشيرة إلى أهمية الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات شركة داسو إلي الدول العربية والأفريقية.

وأضافت أن شركة داسو الفرنسية لديها اشتراطات صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج وهذا ما يتحقق واقعيا في مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع

وفي سياق متصل، قام وفد شركة داسو الفرنسية بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع معربين عن اعجابهم بمدى تقدم وتطور المنتجات بفكر يناسب آليات الثورة الصناعية الرابعة

كما قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد جناح شركة داسو الفرنسية مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.