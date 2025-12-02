نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض دولي لتسويق مخرجات البحوث 11 ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لاحتضان فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC Expo 2025 خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025، في حدث علمي هو الأضخم من نوعه على المستوى الإقليمي، والذي يأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من الوزراء والخبراء الدوليين وقادة الصناعة والابتكار.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء جسور قوية بين الباحثين والمجتمع الصناعي، وتقديم منصة متكاملة لعرض أبرز مخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، وحشد الاستثمارات الموجهة للمشروعات التكنولوجية وريادة الأعمال.

ويُعد IRC Expo 2025 امتدادًا لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في توجيه البحث العلمي نحو احتياجات المجتمع والاقتصاد، وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين والشباب الباحثين.

وفي هذا السياق، أكّد معالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنظيم المعرض يأتي ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وحلول يمكن تسويقها محليًا ودوليًا.

وقال معاليه: "يأتي معرض IRC ليجسّد رؤية الدولة المصرية في ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، وتحويل الأفكار المبدعة إلى منتجات وحلول تسهم في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة."

وأضاف الوزير أن هذا الحدث الدولي يشكّل منصة استراتيجية تجمع الجامعات والمراكز البحثية مع المؤسسات الصناعية والتجارية، لتسهيل تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لعرض ابتكاراتهم أمام المستثمرين، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدعم توجهات الدولة نحو التوطين التكنولوجي.

ومن جانبها، أكّدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن IRC Expo 2025 سيكون حدثًا غير مسبوق من حيث حجم المشاركة الدولية والتفاعل بين أطراف منظومة الابتكار.

وقالت في تصريحاتها: "العالم كله جاي يشوف إحنا وصلنا لإيه… وإحنا كمان نشوف هما وصلوا لإيه.

هيكون فيه الصناعة موجودة بمشاكلها علشان تلاقي حلول في المخرجات البحثية اللي طالعة من البحث العلمي.

وكمان هيكون فيه مستثمرين يدوروا على أفكار يستثمروا فيها، وهيكون موجود ستارتابس عايزين يكبروا ويطوروا أفكارهم."

وأوضحت أن المعرض يستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دعم خطط الدولة لتمكين الشباب الباحثين ورياديي الأعمال، عبر إتاحة فرص للتشبيك والتعاون المباشر مع صنّاع القرار، والمستثمرين، والمصنعين، وحاضنات الأعمال.

كما سيشهد المعرض تنظيم ورش عمل دولية وجلسات رئيسية يقدمها كبار المتخصصين في نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار الصناعي، إضافة إلى عروض تفاعلية لمخرجات البحوث التطبيقية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ومشروعات الطلاب المتميزة، والنماذج الأولية لابتكارات جاهزة للتصنيع.

ومن المتوقع أن يستقطب IRC Expo 2025 مشاركات إقليمية وعالمية واسعة من مؤسسات بحثية كبرى وجهات دولية مانحة، إلى جانب شركات ناشئة محلية وعالمية تبحث عن فرص للتوسع داخل السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار.

ويؤكد المتابعون أن انعقاد المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتوجيهها لخدمة أولويات التنمية وفرص الاستثمار والصناعة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويُنتظر أن يخرج المعرض بتوصيات ومبادرات عملية تدعم التعاون بين الجامعات والصناعة، وتفتح آفاقًا جديدة للتصنيع المحلي والتسويق الدولي للمنتجات البحثية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.