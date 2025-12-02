نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتائج المرحلة الثانية من الهيئة الوطنية للانتخابات: كشف رسمي لأسماء الفائزين في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتائج المرحلة الثانية من الهيئة الوطنية للانتخابات: كشف رسمي لأسماء الفائزين في 13 محافظة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمسرح “ماسبيرو”، النتائج الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة.

وقالت الهيئة إن الإعلان يشمل قرارات فصل التظلمات المقدمة من بعض المرشحين، وضم أصوات المصريين بالخارج إلى الأصوات الناتجة في الداخل، وفق الجدول الزمني المعلن سابقًا.

شهدت هذه المرحلة منافسة بين 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 73 دائرة انتخابية، في محافظات منها القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الفائزين هم من حصلوا على الأغلبية المطلوبة، كما سيتم لاحقًا إعلان نتائج جولة الإعادة في الدوائر التي لم تحسم بالتزكية.

من ناحية الطعون، أُتيحت الفرصة أمام المرشحين لتقديم اعتراضاتهم أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيها خلال الأيام المقبلة.

«اليوم.. إعلان نتيجة وطعون المرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة»

ما الذي ينتظر الناخبين والمرشحين الآن؟

تبدأ جولة الإعادة للدوائر التي لم يُحسم فيها الفوز اعتبارًا من 2 حتى 14 ديسمبر 2025.

كما سيتم إعلان النتائج النهائية كاملة بعد انتهاء جولة الإعادة وإضافة أصوات الخارج.