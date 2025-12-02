نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في عشر محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع وفد البنك الدولي، جهود الوزارة في الارتقاء بجودة التعلم داخل الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن تنمية مهارات القراءة والكتابة تمثل أولوية وطنية في إطار توجه الدولة لتنمية القدرات اللغوية للطلاب وترسيخ الهوية الثقافية المصرية.



وأوضح الوزير أن البرنامج القومي لتنمية المهارات اللغوية انطلق بهدف معالجة الفجوات الأساسية في مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتحسين قدرتهم على الفهم والتعبير، بما يضمن تأسيسًا قويًا للطلاب خلال سنوات الدراسة الأولى.

وأشار الوزير إلى بدء المرحلة الثانية من البرنامج منذ فترة قريبة، وهي مرحلة موسعة تستهدف نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي في عشر محافظات، لتكمل بذلك النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى التي نُفذت أيضًا في عشر محافظات، وأسهمت بشكل مباشر في تحسين مستوى الطلاب اللغوي وإكسابهم مهارات قرائية أفضل.

وأكد أن البرنامج يعتمد على أساليب تعليمية متطورة وأدوات تقييم دقيقة لقياس مستوى التقدم لدى الطلاب، إلى جانب تدريب المعلمين على أحدث طرق تدريس القراءة والكتابة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.

كما شدد الوزير على أن الاهتمام بالصفوف الأولى يمثل حجر الأساس في إصلاح منظومة التعليم، نظرًا لأن امتلاك الطالب لمهارات لغوية قوية يجعل قدرته على التحصيل في باقي المواد أعلى وأكثر فاعلية.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ البرنامج بشكل ميداني لضمان الوصول إلى المستهدفات وتحقيق التحسن الفعلي داخل المدارس.