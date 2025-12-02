عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إبطال لجنتين وإعلان مواعيد جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - مؤتمر صحفي يكشف نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس الهيئة إبطال عمليتي التصويت في لجنتين بمحافظتي الدقهلية والقليوبية بعد رصد مخالفات تستوجب ذلك الإجراء.

إعلان الجدول الزمني للدعاية والطعون

أوضحت الهيئة أن المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة سيستأنفون الدعاية الانتخابية بدءًا من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر.

كما تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني الرسمي.

الصمت الانتخابي ومواعيد التصويت في الخارج والداخل

من المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 14 ديسمبر، فيما يجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، على أن يتم التصويت داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر.

وستُعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية رسميًا يوم 25 ديسمبر 2025.

الهيئة تؤكد: الانتخابات أمانة ومسؤولية مشتركة

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب يمثل أمانة عظيمة ومسؤولية أمام الله، يشترك فيها جميع الأطراف من ناخبين ومرشحين ومنظمين ومسؤولين.

وأكد أن وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية دوره الانتخابي هو أساس بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.