نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ينعي المخرج الكبير على سيد الأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المخرج الكبير علي سيد الأهل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز نحر 63 عام.

وقال في بيان له، إن الراحل ترك وراءه تاريخًا مهنيًا ممتدًا في خدمة التليفزيون المصري والدراما، ومسيرة فنية أسهمت في صناعة الدراما المصرية، والعديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في أذهان الجمهور.

قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيد المخرج علي سيد الأهل كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن الفقيد بدأ مسيرته فى القناة الثانية قبل أن يلتحق بالقناة الأولى، ويتولّى رئاستها ثم وكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التلفزيون المصري.