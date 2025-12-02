نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إعلان نتائج الفردي في 19 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر نتائج الدوائر التي جرت فيها المنافسة، وشملت الدائرة الرابعة الزيتون، الدائرة الخامسة حدائق القبة، الدائرة السادسة أول مدينة نصر، الدائرة السابعة التجمع الخامس، الدائرة الثامنة أول السلام، الدائرة التاسعة عين شمس، الدائرة العاشرة المطرية، الدائرة الـ11 المرج، الدائرة الـ12 الجمالية، الدائرة الـ14 السيدة زينب، الدائرة الـ15 الخليفة، الدائرة الـ16 مصر القديمة، الدائرة 17 البساتين، الدائرة 18 المعادي، والدائرة 19 حلوان.

وقد خاض الانتخابات في هذه الدوائر مرشحون بالنظام الفردي بلغ عددهم 1316 مرشحًا على مستوى 13 محافظة شملتها المرحلة الثانية.

في خطوة انتخابية جديدة تعكس التزام الدولة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج 19 دائرة بنظام الفردي ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني، وسط متابعة دقيقة لنتائج المنافسة بين أكثر من ألف مرشح في مختلف المحافظات.

استئناف الدعاية لجولة الإعادة

أعلنت الهيئة أن المرشحين المتأهلين لـ جولة الإعادة يمكنهم بدء الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 وحتى 14 ديسمبر 2025، مع التشديد على الالتزام التام بالضوابط القانونية التي تنظم الحملات الانتخابية ومنع تجاوزات المال السياسي أو أي وسيلة من وسائل التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

الطعون والجدول الزمني للانتخابات

وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل فيها خلال مدة أقصاها 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر. وتُعد هذه المرحلة القضائية جزءًا مهمًا لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للمتضررين من النتائج لعرض دفوعهم وفقًا للقانون.

مواعيد جولة الإعادة في الداخل والخارج

يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، يعقبه تصويت المصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما يجرى التصويت في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الإعادة في 25 ديسمبر 2025.

رسالة الهيئة الوطنية للناخبين

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن انتخابات مجلس النواب "أمانة دستورية عظيمة القدر"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدرك حساسية هذا الاستحقاق وأهميته في تشكيل مستقبل البلاد. وشدد على أن كل من شارك في العملية الانتخابية—مرشحًا أو ناخبًا أو منظمًا—يتحمل مسؤولية وطنية أمام الله والوطن.