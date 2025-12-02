نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تنعي المخرج علي سيد الأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامي علي سيد الأهل، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الراحل تقلّد العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، وأسهم بشكل كبير في تطوير العمل بالتليفزيون المصري، خاصةً البرامج التعليمية، وكان مثالًا يُحتذى به في الالتزام وحب العمل، وكان يتمتع بحُسن الخلق، ومحبة واحترام زملاء العمل.