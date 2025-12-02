أخبار مصرية

“الأعلى للإعلام” يناقش تعديل لائحة التراخيص

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعديل بعض النصوص في لائحة تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتواكب التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها الإعلام، كذلك ما تم من أعمال في اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

كما تم الموافقة على التوصيات الصادرة من لجنة الشكاوى في عدد من الشكاوى، وأهمها حجب 34 رابط إلكتروني انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بمنصة «يانجو پلاي».

