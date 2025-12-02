نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق: أمن مصر المائي خط أحمر.. ودبلوماسيتنا تتحرك بثبات لحماية الحقوق التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ أن موقف مصر الواضح والحاسم، الذي عبّر عنه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حول اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأمن المائي وفق القانون الدولي، يعكس ثبات الدولة المصرية على خطوطها الحمراء، وإدارتها لهذا الملف المصيري بمنهج يجمع بين الحزم السياسي والمسار القانوني والدبلوماسي الرشيد.

وقال رزق إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وإن رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية، هو موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الحاكمة، ويبعث برسالة واضحة بأن مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة للمصريين.

وأشار النائب إلى أن حضور الوزير لجلسة الحوار في برلين وطرحه الرؤية المصرية أمام مراكز الفكر وصناع القرار، يعكس دبلوماسية مصر القادرة على إدارة معركة الوعي الدولية، وتحويل التحديات إلى دعم دولي مساند للموقف المصري، في وقت يشهد العالم تغيرات معقدة في ملفات المياه والطاقة والنزاعات الإقليمية.

وأضاف رزق أن تأكيد الوزير على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحركاتها لتثبيت وقف النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يوضح أن القاهرة تتحرك كركيزة استقرار في المنطقة، تجمع بين حماية مصالحها الحيوية والدفاع عن القضايا العربية العادلة.

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم مواقف الدولة المصرية ووزارة الخارجية في مسارها الدبلوماسي والقانوني، وأن تفاعل مصر الإقليمي والدولي يبرهن أن القوة المصرية اليوم ليست فقط قوة عسكرية أو اقتصادية، بل قوة رؤية وشرعية واحترام دولي.