عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع التجمع العمراني الجديد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

أهمية المشروع ودفع معدلات التنفيذ

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع، الذي يحظى باهتمام كبير لما يمثله من نقلة حضارية واقتصادية وسياحية واجتماعية لمنطقة جزيرة الوراق.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة، واستكمال جميع الأعمال الخاصة بتطوير الجزيرة، والتصدي بحسم لأي تعديات أو محاولات للبناء العشوائي داخل نطاق المشروع.

استعراض الموقف التنفيذي ومراحل الإسكان والخدمات

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية في المشروع، ومنها صرف التعويضات المستحقة للأهالي وفق البدائل المطروحة.

كما تم استعراض تقدم تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب ما يتم تنفيذه ضمن المرحلة العاجلة للإسكان، والتي تشمل إقامة 94 برجًا سكنيًا بإجمالي 4092 وحدة، إضافة إلى عدد من الخدمات الحيوية مثل مركز خدمات، مدرسة تعليم أساسي وثانوي، مركز شباب، مركز تجاري، حضانة، ووحدة طب أسرة.

مخطط إنشاء ممشى سياحي وحديقة مركزية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك مناقشة خطوات وضع المخططات والتصميمات الخاصة بإنشاء ممشى سياحي مميز على كورنيش النيل ضمن التجمع العمراني الجديد، إضافة إلى إنشاء حديقة مركزية تُعد متنفسًا للأهالي والزوار، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحويل الجزيرة إلى منطقة حضارية متكاملة.