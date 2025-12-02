نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تطوير 94 منهجًا دراسيًا وتسجيل 832 ألف طالب على منصة «كيريو» اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف تطوير المناهج والارتقاء بجودة العملية التعليمية، موضحًا أن تطوير المحتوى الدراسي يمثل أحد أهم محاور تحسين نواتج التعلم وإعداد طالب قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 94 منهجًا دراسيًا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليًا، وبمشاركة خبراء تربويين ومتخصصين، بما يضمن تقديم محتوى حديث متسق مع التطور العلمي والتقني ومتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذا التطوير يشمل جميع المراحل الدراسية، مع التركيز على المناهج التأسيسية في الصفوف الأولى.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تجربة التعاون مع الجانب الياباني، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا في تبادل الخبرات، حيث تم تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي ضمن شراكة تعليمية موسعة تهدف إلى تطبيق أساليب تعليمية حديثة.

كما أشار إلى إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة “كيريو” اليابانية، وهي خطوة تؤكد توجه الدولة نحو دمج التكنولوجيا والمهارات الرقمية في التعليم قبل الجامعي.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المسجلين على منصة "كيريو" بلغ نحو 832 ألف طالب يمثلون إجمالي طلاب الصف الأول الثانوي، بينما أتم المحتوى العلمي كاملًا ما يقرب من 236 ألف طالب، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من الطلاب على المنصة وقدرتهم على التفاعل مع المحتوى الرقمي التفاعلي.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإعداد جيل رقمي يمتلك مهارات علمية ومعرفية قادرة على المنافسة في المستقبل.