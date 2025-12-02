نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يلتقي وزير المياه المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بنزار بركة وزير المياه المغربي، على هامش فعاليات “الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه” المنعقد بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، وتفعيل الشراكات الفنية والتقنية المشتركة.





وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تطوير التعاون مع المغرب من خلال الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، وما تتضمنه من تحديث أنظمة الإدارة المائية ورفع كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات الفنية بين الجانبين، خاصة في مجالات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية.





وشهد اللقاء استعراض موقف تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمغرب في ديسمبر 2023 على هامش مؤتمر المناخ COP28، والتي تشمل التعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، تصميم وإدارة السدود، التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الزراعي، التكيف مع التغيرات المناخية، رفع كفاءة الكوادر، وتطوير تقنيات التحلية.





وأثنى وزير الري على مشاركة المغرب الفعالة في مبادرة AWARe، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد مقترح مشروع إقليمي لتحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للإنتاج الكثيف للغذاء، بمشاركة مصر والمغرب والأردن وتونس، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. كما دعا الجانب المغربي للمشاركة في جهود تعبئة الموارد المالية لتنفيذ المشروع، استنادًا إلى نتائج ورشة العمل التي عقدت في الأردن سبتمبر 2025.





كما ناقش الجانبان المقترح الخاص بإعداد “نظم للإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية” لإقليم شمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأرصاد الدولية WMO، تمهيدًا لبدء إجراءات التمويل مع شركاء التنمية.





واستعرض وزير الري برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي شارك فيه عدد من الكوادر المغربية خلال الفترة الماضية.





كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في الفعاليات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة داخل مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث تشغل المغرب منصب نائب الرئيس عن إقليم شمال إفريقيا.