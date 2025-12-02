وكالة الفضاء المصرية تحتفل بيوم الفضاء الإيطالي وتعزز التعاون المصري–الإيطالي والإقليمي

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح الفعالية وتعزيز التعاون الفضائي

احتفلت وكالة الفضاء المصرية بيوم الفضاء الإيطالي، اليوم 2 ديسمبر 2025، بمقر أكاديمية الفضاء، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور قيادات القطاع الفضائي المصري والدولي وممثلي الشركات الإيطالية الرائدة في تكنولوجيا الفضاء.

افتتح الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الحدث بكلمة رسمية رحب فيها بالحضور وأكد على عمق التعاون الوثيق بين مصر وإيطاليا في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أهمية الشراكات الإقليمية والدولية

شدد المتحدثون خلال الفعالية، ومن بينهم الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، والسيدة ماريلّا لاروتشّا، الوزيرة المفوضة ونائبة سفير إيطاليا لدى مصر، على ضرورة تعزيز الشراكات طويلة الأمد بين مصر وإيطاليا والدول الإفريقية.

وتناول النقاش دور القطاع الصناعي في دعم البرامج الفضائية وبناء بنية تحتية وطنية متقدمة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

ورش العمل والعروض التقنية

تضمنت الفعالية تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة والعروض التقنية المقدمة من الشركات والهيئات المشاركة، حيث تم مناقشة آفاق التعاون الصناعي والحكومي المشترك، بما في ذلك:

تعزيز نقل التكنولوجيا بين مصر وإيطاليا والدول الإفريقية

التعاون في إنشاء منصات تصنيع صغرى للأقمار الصناعية

تبادل الخبرات في تطبيقات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض لخدمة القطاعات المدنية والزراعية

دراسة آليات دعم استدامة البرامج الفضائية لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية طويلة الأمد

جلسة نقاش مفتوحة وفرص المشروعات المشتركة

اختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة حول فرص المشروعات المشتركة في الإطار المصري–الإفريقي، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والصناعي والمؤسسات الأكاديمية لبناء الكفاءات ونقل المعرفة.

كما شهد الحدث لقاءً تعارفيًا موسعًا بين ممثلي الشركات الإيطالية والمؤسسات المصرية والأفريقية لتعزيز سبل التعاون المستقبلي.