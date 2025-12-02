عاجل ـ رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي لتعزيز التنمية العمرانية والنقل

أحمد جودة - القاهرة - متابعة الأعمال ضمن المشروع القومي للطرق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ شبكة طرق حديثة عالية الكفاءة يأتي ضمن المشروع القومي للطرق، الذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تخدم التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

أهمية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية والساحل الشمالي

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي ومنطقة الساحل الشمالي ضمن رؤية الدولة لتنمية الساحل باعتباره محورًا استراتيجيًا للتنمية، وليس مجرد منطقة سياحية موسمية.

وتناول الاجتماع عرض موقف تنفيذ القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بطول 21 كم بمنطقة برج العرب، والذي يتضمن أعمالًا صناعية شاملة ضمن خطة شاملة لشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.

أهداف مشروع القوس الغربي ومحاور الربط

أوضح اللواء محمود نصار أن مشروع القوس الغربي يهدف إلى نقل حركة المركبات من وإلى مطار الإسكندرية والساحل الشمالي ومناطق التنمية الصناعية واللوجستية والزراعية بمدينة برج العرب مباشرة إلى طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي، وربطه بالطريق الدولي الساحلي، لتخفيف الكثافة المرورية داخل مدينة الإسكندرية، وتسريع الحركة المرورية المتجهة إلى الساحل الشمالي.

الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية بالطرق

استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب تنفيذ القطاعات الثلاثة للمشروع:

القطاع الأول بطول 7.5 كم: نسبة الإنجاز 50%، ويشمل كوبري فلسطين بنسبة تنفيذ 49%.

القطاع الثاني بطول 7.6 كم: نسبة الإنجاز 49%، ويشمل كوبري مخرج مدينة برج العرب، وكوبري أعلى القطار السريع غرب بوابة المطار بنسبة 41%، وكوبري الدوران للخلف بنسبة 80%، وكوبري أعلى القطار السريع شرق المطار بنسبة 42%.

القطاع الثالث بطول 4.5 كم: نسبة الإنجاز 47%، ويشمل كوبري أعلى مزلقان الهوارية بنسبة تنفيذ 42%.

خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى المطار

قدم المهندس شريف الشربيني عرضًا عامًا حول تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية، والتي تشمل: طريق القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان"، الطريق الدولي الساحلي، محور التعمير، طريق برج العرب "الكافوري"، طريق دائري برج العرب الشمالي، ووصلات ماريا – سيدي كرير – أبو صير، مع استعراض الأعمال المقترحة بكل منها لتعزيز جودة وكفاءة النقل.