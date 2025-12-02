نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني تعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بالسيد جونتر زاوتر مستشار الأمن القومي بالمستشارية الألمانية، وذلك خلال زيارته الثنائية إلى برلين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمّن خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن إطلاق آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية خلال هذه الزيارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وأكد أن ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر، معربًا عن التطلع إلى استمرار دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، مرحبًا بإسهامات الشركات الألمانية في دعم هذه الجهود، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أعرب عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية وتوطين الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات، في ضوء التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن استمرار مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات تطوير البنية التحتية داخل مصر. وتناول كذلك أهمية التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة، باعتباره فرصة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسؤول الألماني على الجهود المصرية المتواصلة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار.

كما استعرض التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن التطلع إلى مشاركة ألمانية فعّالة تسهم في دعم جهود الإغاثة والتنمية وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.