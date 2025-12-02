نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: مصر حريصة على إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتعزيز التعاون مع السنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقديره للتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ، مشددًا على حرص مصر على رئاسة أحد الحوارات التفاعلية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والتزامها الكامل بالعمل على إنجاح هذا الحدث العالمي الهام.





جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الري بنظيره السنغالي شيخ تيديان دايي، على هامش مشاركته في فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المغرب. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.





وبحث الوزيران الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أشاد سويلم بالدور القيادي للسنغال بوصفها الدولة المشاركة في الاستضافة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين القاهرة وداكار في صياغة أجندة المياه العالمية، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية.





كما ناقش الجانبان الاستعدادات الخاصة بالاجتماع المزمع عقده في السنغال ضمن خطوات التحضير للمؤتمر، بما يضمن توافق مخرجاته مع خارطة الطريق المؤدية إلى عام 2026.





وأعرب وزير الري عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به السنغال في رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكدًا التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء لخدمة قضايا المياه والمناخ وتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا.