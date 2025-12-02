نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول الزمني الكامل للتصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب بعد أحكام القضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجدول الزمني الكامل للتصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب بعد أحكام القضاء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي المواعيد الرسمية لإجراء التصويت في الدوائر التي تقرر إلغاؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025، وضمان تنفيذ العملية الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية المقررة، ويأتي إعلان المواعيد الجديدة بهدف إتاحة الفرصة للمرشحين والناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية في مواعيد واضحة ودقيقة.

مواعيد التصويت في الجولة الأولى

أوضحت الهيئة أن الجولة الأولى ستُجرى وفق الجدول التالي:

التصويت بالخارج: يومي 8 و9 ديسمبر 2025.

التصويت بالداخل: يومي 10 و11 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة: يوم 18 ديسمبر 2025.

مواعيد جولة الإعادة

في حال وجود إعادة، حددت الهيئة الجدول التالي:

الإعادة بالخارج: يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.

الإعادة بالداخل: يومي 3 و4 يناير 2026.

إعلان النتيجة النهائية: يوم 10 يناير 2026.

فترة الدعاية الانتخابية والطعون

أكدت الهيئة أن المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة يمكنهم بدء الدعاية الانتخابية من 2 حتى 14 ديسمبر.

كما تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على نتائج الجولة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر.

الاستحقاق الدستوري ومسؤولية الجميع

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انتخابات مجلس النواب تمثل أمانة دستورية كبرى يتحملها الجميع، من ناخبين ومرشحين ومسؤولين ومنظمين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يؤدي دورًا محوريًا في رسم المستقبل وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

مواعيد التصويت المتبقية للمرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية الجدول المكمل المتعلق بإعادة المرحلة الثانية: