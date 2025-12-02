نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة بـ "الجلسة سرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية"، حيث يواصل علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، حديثه حول أحداث 22 يونيو 1969، مشيرًا إلى أن خسارة اليمن قحطان الشعبي كان نتيجة تنظيرات قادمة من خارج اليمن، والتي أدت إلى سلسلة من الصراعات.

وتناول البرنامج، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، موضوع التطرف اليساري وتأثيره على البنية السياسية والاجتماعية في اليمن، إضافة إلى تفاصيل حرب 1972 بين الشمال والجنوب اليمني، والمعروفة باسم "الأيام السبعة المجيدة".

كما ناقشت الحلقة اغتيال الرئيس أحمد الغشمي، وما إذا كان نتيجة خطأ سياسي، مؤكدة أن سياسة تغيير رأس الدولة غالبًا ما تؤدي إلى تغييرات كبيرة.

ويُعرض برنامج "الجلسة سرية" يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة يومي السبت الساعة 3 صباحًا والأحد الساعة 5 مساءً.