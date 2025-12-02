نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 وجوه معارضة تحسم مقاعدها رسميًا في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

4 وجوه معارضة تحسم مقاعدها رسميًا في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، والتي شهدت حضورًا لافتًا لعدد من رموز المعارضة الذين تمكنوا من انتزاع مقاعدهم تحت القبة بثقة الناخبين. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز 4 أسماء بارزة من التيار المعارض، بعدما تمكنوا من تحقيق نسب تصويت مرتفعة في دوائرهم المختلفة.

عبد المنعم إمام.. انتصار جديد لرئيس حزب العدل

شهدت الدائرة الأولى (القاهرة الجديدة – التجمع – بدر – الشروق) منافسة ساخنة، انتهت بفوز النائب عبد المنعم علي عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بعد حصوله على 19954 صوتًا من إجمالي 31382 صوتًا صحيحًا، بنسبة 63.6%.

ويعكس هذا الفوز حسب متابعين للمشهد السياسي توسع القاعدة الشعبية لإمام، الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة داخل البرلمان خلال السنوات الأخيرة. نجاحه في واحدة من أهم الدوائر على مستوى الجمهورية أكد قدرة حزب العدل على تعزيز وجوده البرلماني وتطوير أدواته التنظيمية داخل الشارع.

إسلام أكمل قرطام.. صعود شاب من حزب المحافظين

تمكن إسلام أكمل قرطام، نجل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، من حصد مقعد دائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، بعد حصوله على 15885 صوتًا، متقدمًا على منافسه عبد الونيس السواح الذي جمع 14195 صوتًا.

وخاض قرطام معركة انتخابية قوية في دائرة تُعد من أصعب دوائر العاصمة، ليتمكن في النهاية من حسم المقعد، مؤكدًا عقب إعلان النتيجة أن الثقة التي منحها له أبناء الدائرة "أمانة ومسؤولية سيعمل على الوفاء بها".

ضياء الدين داود.. حضور قوي وصوت ثابت للمعارضة

في محافظة دمياط، واصل النائب ضياء الدين داود المعروف بمواقفه المعارضة ترسيخ حضوره البرلماني بعد تحقيقه أعلى الأصوات في دائرته.

ووفقًا للنتائج الرسمية، بلغ إجمالي الأصوات 61150 صوتًا، منها 55342 صوتًا صحيحًا، بينما حصل داود على 28292 صوتًا، متصدرًا المشهد بفارق كبير عن منافسيه.

ويُلقّب داود داخل البرلمان بـ "أسد الرأي الآخر"، لما يتمتع به من حضور قوي وصوت واضح في ملفات الرقابة والتشريع.

أحمد فرغلي.. نائب بصوت جهوري يعود بثقة الناخبين

عاد النائب أحمد فرغلي ليحجز مقعده عن إحدى دوائر محافظة بورسعيد، بعد حصوله على 16423 صوتًا من إجمالي 28542 صوتًا شاركوا في التصويت، بينما سجلت الأصوات الباطلة 2455 صوتًا.

وعقب إعلان النتائج، أكد فرغلي أن "بورسعيد لديها العديد من التحديات"، مشددًا على أنه سيبذل أقصى جهده ليكون جزءًا من حلول هذه المشكلات، مستندًا إلى الثقة التي منحه إياها أبناء المحافظة.

تعكس النتائج النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 حضورًا متزايدًا لرموز المعارضة داخل البرلمان، ما يفتح الباب أمام توازن أكبر في النقاشات التشريعية والرقابية خلال الدورة الجديدة.

ورغم اختلاف الخلفيات والأيديولوجيات، يجمع النواب الأربعة الفائزين صفات مشتركة: الثقة الشعبية، الحضور السياسي، والقدرة على تحقيق نتائج واضحة في دوائر شديدة التنافسية.