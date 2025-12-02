نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم معرضًا خيريًا للملابس بأسعار رمزية لدعم الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية وجودة عالية، في إطار جهود جامعة حلوان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم الانتماء ونشر ثقافة التكافل داخل المجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع عدد من نوادي الليونز الدولية (تيوليب القاهرة، ليونز شمال، جولدن فاروس، سكاي، جيزة).

أُقيم المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هالة عبد الغفار حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر.

وجاء المعرض بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيدة الأستاذة وفاء الفداوي رئيس لجنة البيئة بنادي ليونز تيوليب القاهرة.

تضمن المعرض قطع متنوعة من الملابس والأحذية وغيرها، وشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والعاملين بالجامعة، حيث يُخصص العائد من المعرض لسداد مصروفات الطلاب المتعثرين في السنوات النهائية بمختلف كليات الجامعة.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص جامعة حلوان على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية، ودعم أبنائها الطلاب، بما يعكس قيم التكافل والتعاون داخل المجتمع الجامعي.