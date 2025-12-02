نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث فرص التعاون الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة الجلالة اليوم سعادة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، يرافقها وفد رفيع من ممثلي الاتحاد، في زيارة رسمية شهدت جولة موسعة داخل الحرم الجامعي وعددًا من اللقاءات مع قيادات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور ايهاب السيد حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الاكاديمية، والدكتورة رنا زيدان امين عام الجامعة، والدكتور كريم الباز، الأستاذ المساعد في برنامج العلوم السياسية بجامعة الجلالة، وعدد من قيادات جامعة الجلالة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز دورها كصرح أكاديمي يُواكب التطورات العالمية في التعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور الشناوي، إن تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم في جامعة الجلالة، وتعزيز ريادة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث نحرص على ربط الدعم الأوروبي بجهود الجامعة في الابتكار والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجلالة أصبحت خلال سنوات قليلة فاعلًا دوليًا معترفًا به، وتمتلك تعاونات مع منظمات أممية وعدد من الجامعات الأوروبية، مع خطط للتوسع في اتفاقيات أكاديمية وبحثية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتطرّق الدكتور الشناوي، إلى برنامج PRIMA باعتباره نموذجًا متقدمًا للتعاون عبر البحر المتوسط، حيث يضم أكثر من 2000 مؤسسة دولية تعمل سويًا لدعم الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استمرار برنامج PRIMA حتى عام 2037 هو استثمار استراتيجي في مستقبل المنطقة، ونحن في جامعة الجلالة حريصون على أن نكون جزءًا فاعلًا في هذا الإطار، سواء من خلال مشروعات بحثية أو بناء قدرات للباحثين والطلاب.

من جانبه، أكّد الدكتور إيهاب السيد حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي تعكس الثقة المتزايدة في مستوى البرامج الأكاديمية بجامعة الجلالة.

وأضاف، اننا نمتلك بنية تحتية تعليمية ومعامل متقدمة تفتح المجال لشراكات بحثية واسعة، ونسعى لتعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي وتطوير مسارات تعليمية مشتركة مع الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يجعلها منصة جاذبة للطلاب محليًا ودوليًا.

وخلال الجولة، عبّرت سعادة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي، عن إعجابها الشديد بما شاهدته داخل الجامعة، مؤكدة أن جامعة الجلالة تُعد مثالًا متميزًا للمؤسسات التعليمية الحديثة في مصر.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي، أشعر بانبهار حقيقي من مستوى التجهيزات والبيئة التعليمية في جامعة الجلالة، حيث لمست روح الابتكار لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويسعدنا في الاتحاد الأوروبي دعم جهود الجامعة في تطوير البحث العلمي وبرامج التبادل الأكاديمي بين مصر وأوروبا.

وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع مجالات التعاون المستقبلية، مع جامعة الجلالة، خاصة في البحث العلمي، والمسارات التعليمية المشتركة، بما يعزز دور الجامعة كجسر معرفي وثقافي يربط بين الجانبين.

واختُتمت الزيارة بتوجيه السفيرة الشكر لإدارة الجامعة على حفاوة الاستقبال، وتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة العمل على تعميق التعاون الأكاديمي والعلمي خلال المرحلة المقبلة.