احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة..شباب ورياضة الجيزة تُطلق مبادرة الهمم من ذوي الهمم

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط الإثنين الأول من ديسمبر 2025، فعاليات مبادرة "الهمم من ذوي الهمم 2 " للعام الثاني على التوالي من نادي 6أكتوبر الرياضي، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

بحضور الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، الدكتوره إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

شهدت الفعالية، التي جاءت بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة- مكتب قادرون باختلاف ،حضور عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، انطلقت المبادرة في أجواء مفعمة بالحماس والتقدير لإبداعات المشاركين.

بدأ الحفل بجلسة محاكاة برلمانية لأول مرة على مستوى الجمهورية تجمع بين ذوي الهمم ونشء الجيزة،ثم ماراثون "مشي" لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور،تلاها تفقد الدكتور الصبروط مبنى ذوي القدرات الخاصة وبه معرض لفن الرسم وبعض الحرف اليدوية من أعمال أبناءنا من ذوي الهمم،والذي لاقى استحسان من جميع الحضور،تلاهاتفقد الملاعب والتي شملت كرة طائرة جلوس من نادي فرسان الارادة التابع لإدارة شباب أوسيم، واستكمل وكيل الوزارة تفقده للعروض الرياضية لكرة القدم والألعاب الترفيهية وعرض بحمام السباحة.

وأعقب ذلك بدء فقرات الحفل والذي بدأبالسلام الوطني ثم كلمة للدكتور محمود الصبروط والذي هنأ فيها الحضور بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، كما تم تقديم عرض فيديو يوضح جهود مكتب قادرون باختلاف بالأرقام على مدار العام المنقضي،تلاها فقرة غنائية من الموهبة المتميزة على فرج وقدم الفقرات محمد فتحي شعراوي من الموهوبين من ذوي الهمم كما شارك بالتنظيم فريق الجواله من ضعاف السمع ومشروع yly شباب يدير شباب.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين ذوي القدرات والهمم ودعمهم في جميع المجالات. ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهم.

وأضاف الصبروط:

"نسعى لتوفير بيئة داعمة ومشجعة تساعد ذوي الهمم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في دمجهم وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في المجتمع،كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى القائمين على نادي 6أكتوبر،ومكتب قادرون باختلاف لمجهودهم البارز في تقديم هذا الحفل المميز.

جدير بالذكر أن المبادرة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث ستشمل المزيد من الأنشطة والفعاليات الموجهة لذوي القدرات والهمم، من داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعه ل19إدارة فرعية والتي بدأت من اليوم وفق جدول زمني معد مسبقًا.

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمشاركين، في جو من السعادة والبهجة، ليكون هذا اليوم نموذجًا حيًا لالتزام الدولة بمساندة ذوي القدرات والهمم، ودعم مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع.

