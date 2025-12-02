نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب

الذي وقعها اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء سامي مطاوع مدير إدارة المشروعات بالصافي جروب في هذا الصدد أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعزيز التعاون مع الصافي جروب في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة

من جانبهم أ عرب الأستاذ صافي وهبه رئيس مجموعة الصافي جروب عن

تقديرهم لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية